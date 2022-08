EL IPET 89 AL PROVINCIAL DE VÓLEY

Publicado el 24 agosto 2022 por admin

El equipo Sub 18 Masculino del IPET 89 se consagró Campeón Regional de Vóley, este martes, y obtuvo así el pase a las finales provinciales de los Córdoba Juega, que se desarrollarán en Embalse, en el mes de setiembre. El equipo femenino Sub 18, del mismo colegio, fue Subcampeón, después de perder en Tie Breack, en una ajustada final. Colonia Marina obtuvo el pase en Sub 15 masculino.

Devoto fue sede este martes del Torneo Regional de Vóley, con una impecable organización de la Dirección Municipal de Deportes y el IPET 89 Paula Albarracín. Más de 30 equipos, provenientes de diferentes localidades de los departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo, se dieron cita en la localidad, para participar de esta instancia definitoria, en busca de un lugar en las finales provinciales de los Córdoba Juega.

La jornada deportiva se inició pasadas las 9 de la mañana y finalizó alrededor de las 17. Los partidos se disputaron en 7 canchas en simultáneo: 3 funcionaban en el IPET 89, una en el José María Paz y las restantes 3, en Sociedad Sportiva Devoto.

El arbitraje de los encuentros estuvo a cargo de la Agencia Córdoba Deportes, con profesionales de la Federación Cordobesa de Vóley mientras que, toda la jornada, contó con la presencia de los Inspectores de Educación Física de los zonas afectadas: María Luisa Diaz y Gabriel Cardetti. También participó del evento, en su instancia inaugural y en las finales, el Intendente de Devoto, Adrián Rinero.

Cabe destacar que los Campeones, en cada una de las categorías en juego, obtenían el pase a la instancia provincial.

–

LAS POSICIONES FINALES DEL TORNEO, FUERON LAS SIGUIENTES:

–

FEMENINO SUB 15

Campeón: IPET 44 Macario Carrizo de Miramar

Subcampeón: IPEA 235 Julio Valenzuela, de El Fortín

–

MASCULINO SUB 15

Campeón: Instituto Manuel Dorrego de Colonia Marina

Subcampeón: Instituto María Inmaculada de Las Varillas

–

FEMENINO SUB 18:

Campeón: IPEA 235 Julio Valenzuela, de El Fortín

Subcampeón: IPET 89 Paula Albarracín

–

MASCULINO SUB 18:

Campeón: IPET 89 Paula Albarracín

Subcampeón: Nuestra Señora de la Merced de Arroyito

–