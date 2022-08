REENCUENTRO DEL CENPA

Publicado el 24 agosto 2022 por admin

El CENPA Ítalo Grangetto de Devoto convoca a sus ex docentes y ex estudiantes de todas las épocas, a participar de una jornada de reencuentro, con motivo de los 60 años de la entidad. Se hará el lunes 29 de agosto, a las 20, en el Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento. No es necesario inscribirse ni confirmar previamente, solo asistir. Será una jornada de planificación, en la que se van a recopilar datos para escribir la historia de la institución, su trayectoria y la importancia o el aporte que tuvo sobre la vida de las personas que formaron parte.

