AGENDA VERDE Y BLANCA

Publicado el 02 septiembre 2022 por admin

Se viene un fin de semana de intensa actividad para Sociedad Sportiva Devoto. Aquí detallamos el cronograma previsto, de viernes a lunes.

BÁSQUET PROVINCIAL:

Fecha suspendida.

BÁSQUET ASOCIATIVO

Por una nueva fecha del Torneo Asociativo de Básquet las categorías U15 y U19 de Sociedad Sportiva Devoto recibirán este sábado al Club Atlético San Isidro, a las 14 y 16 horas respectivamente.

El lunes, continuando con el Torneo Asociativo de Básquet las categorías Pre Mini, Mini y U13 recibirán a EL Ceibo Azul desde las 18:45 horas.

BÁSQUET MOSQUITOS:

El domingo, Sociedad Sportiva participará con los más pequeños del básquet en un Encuentro de Mosquitos organizado por El Ceibo en San Francisco.

VOLEY SUB 14:

Durante la jornada del sábado y el domingo, Sociedad Sportiva Devoto participará de un Torneo Abierto de Vóley Sub 14, en Rafaela. El verde y blanco presentará dos equipos, uno estará compuesto por jugadoras de la Sub 13 y Sub 12, con la intensión de promover su desarrollo en la competencia.

También el sábado y domingo la Categoría SUB 14 participará de un Torneo Nacional Abierto organizado por El Tala.

FÚTBOL INFANTIL:

Por la 6° fecha del Torneo Clausura organizado por la Liga Regional de San Francisco las categorías infantiles de Sociedad Sportiva recibirán el sábado a “El Trébol” de El Tío.

FÚTBOL FEMENINO:

Las categorías Juvenil y Primera recibirán este sábado, la visita de sus pares de El Tío, serán dos partidos amistosos el primero de ellos se disputará desde las 10, mientras que el segundo será a las 11 horas.

FÚTBOL INFANTIL Y FEMENINO:

El domingo Sociedad Sportiva participará de un Encuentro de Escuelitas de Fútbol en Colonia San Bartolomé. Lo hará con las categorías Escuelita, Promocional y Sub 12 Femenino.

LIGA INTEGRACIÓN:

El lunes, desde las 19, se disputará en Sociedad Sportiva Devoto, una nueva fecha de la Liga Integración de Fútbol Infantil recibiendo la visita de Josefina en categorías Pre Infantil, Infantil y Pre Juvenil.

–