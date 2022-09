Publicado el 05 septiembre 2022 por admin

Las categorías Sub 12 y Sub 13 del vóley verde y blanco, dando sus primeros pasos en competencia, participaron este fin de semana en el Torneo Abierto de Rafaela. Lo hicieron en Sub 14, obteniendo excelentes resultados: uno de los equipos fue 4° en Copa de Plata y el otro llegó hasta semifinales en Copa de Oro.

