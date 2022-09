SILVIA CAVAGLIATO LANZÓ SU PRIMER LIBRO A TRAVÉS DE AMAZON

Publicado el 20 septiembre 2022 por admin

La devotense Silvia Cavagliato lanzó su primer libro: “Poemas de amor, tango y lunfardo”. Este trabajo concursa por el Premio Literario Amazon Storyteller, una iniciativa dedicada a descubrir nuevas producciones de autores independientes. El volumen, en formato papel o digital, se puede comprar a través de la plataforma Amazon.

Los “Poemas de amor, tango y lunfardo” fueron editados en el mes de agosto de 2022 y permiten conocer la veta literaria de Silvia que demuestra, en sus versos, además, su profundo conocimiento del lunfardo, un dialecto que la lleva al mundo de “las viejas milongas, que me gustan tanto”.

Según explicó la autora, se decidió a participar de este Concurso Literario de Amazon, porque le abría la posibilidad de publicar su trabajo y compartirlo con el mundo, de una manera sencilla. Cuando lo presentó, la respuesta fue inmediata: en poco más de 24 horas, lo aceptaron en la competencia, y lo lanzaron a la venta.

Quienes deseen adquirir estos “Poemas de amor, tango y lunfardo” lo pueden hacer a través de Amazon, ingresando en el buscador del sitio, el nombre del trabajo.

Compartimos las palabras elegidas por la autora, para presentar su trabajo:

Junté letras, formée palabras y escribí estos versos, ellos son vivencias del alma que fui recogiendo en el camino…Yo no escribo en versos, vivo en versos, porque es mi forma de expresarme, no busquen en mis palabras flores y arabescos, porque no lo van a hallar, en mis versos van a encontrar la desencarnada realidad cotidiana.

Fui profesional, docente, madre, sostén de familia. La escritura era una asignatura pendiente para mí. Cuando me jubile recogí poemas viejos, escribí otros nuevos y me dije a mi misma que tal vez alguien quiera leerlos. Entonces aquí estoy, estos son mis versos y me gustan. Se los entrego.

El amor me inspiro para escribir poesía en lunfardo. “Lunfardeando”.

El tango no es solo cosa de hombres. Grandes artistas mujeres lo interpretaron, otras lo vivieron, fueron musas, madres buenas… Algunas sumisas, otras no tanto, la mujer nutrió al tango de ternura y compasión.

Silvia Elena Cavagliato Tichensky

