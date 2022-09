LAS PANTERAS EN LA PRESENTACIÓN DEL MUNDIAL

Publicado el 22 septiembre 2022 por admin

Las Panteras ya están en Países Bajos para disputar el Mundial de Vóley Femenino 2022. El seleccionado nacional, este jueves, entrenó por primera vez allí, y participó, después, en la ceremonia de presentación del torneo. El debut del equipo de la devotense Bianca Cugno, se concretará el domingo, a las 9: 15, contra China. El partido será televisado por ESPN.

El seleccionado dirigido por Hernán Ferraro ultima detalles para el arranque de competencia en el Campeonato del Mundo en Países Bajos y Polonia y este jueves realizó un doble turno con trabajo también en el gimnasio.

A su vez, uno de los momentos más emotivos fue la presentación del Mundial con el desfile de las delegaciones y un video representativo de cada Selección.

Este viernes comenzará el Mundial y Las Panteras volverán a entrenar de cara al partido del domingo, día en el que debutarán frente a China.

El seleccionado argentino integra el Grupo D, junto a Brasil, Colombia, Japón, China y República Checa.

–



Días y horarios de los partidos de la Selección Argentina:



Argentina Vs. China – Domingo 25 de septiembre – 9 (hora argentina) – ESPN y Star+.



Argentina Vs. Brasil – Lunes 26 de septiembre – 13.30 (hora argentina) – ESPN y Star+.



Argentina Vs. República Checa – Miércoles 28 de septiembre – 13 (hora argentina) – ESPN y Star+.



Argentina Vs. Colombia – Viernes 30 de septiembre – 13 (hora argentina) – ESPN y Star+.



Argentina Vs. Japón – Domingo 2 de octubre – 09.15 (hora argentina) – ESPN y Star+.

–