OTRA ESTAFA: AHORA INTENTAN ROBAR LAS LÍNEAS DE WHATSAPP

Publicado el 23 septiembre 2022 por admin

En la mañana de hoy se verificó en Devoto una nueva modalidad de intento de estafa. En este caso, trataron de robar una línea de whatsapp, haciéndose pasar por “técnicos” de esta aplicación que están verificando un posible error en la cuenta. Para ello solicitaban un Código de 6 dígitos que llega por SMS. Si acceden a este número, se pueden quedar con la línea y todos sus contactos y datos privados.

El robo de cuentas en WhatsApp se convirtió en uno de los delitos informáticos que más crecieron en el último año y se basa en una simple pero efectiva estrategia: el pedido de datos que les permitirían a los delincuentes, acceder a la línea.

Ocurre que, cuando uno quiere configurar su WhatsApp en un aparato nuevo, el sistema de la aplicación envía un código de identificación por mensaje de texto (SMS) de seis dígitos. Si uno comparte ese dato privado, se expone a que otra persona pueda apropiarse de su línea, perdiendo todo control de la misma.

En el caso ocurrido hoy en Devoto, los delincuentes, que llamaban con un teléfono con característica de Buenos Aires, decían ser técnicos de la empresa que habían detectado un intento de ingreso no autorizado a la línea. Para “verificar que no haya ningún error”, pedían que se les enviara el código de 6 dígitos que había llegado por SMS (seguramente ellos lo habían solicitado para concretar su robo de la línea). Afortunadamente la persona no lo hizo, a pesar de recibir insistentes llamados y mensajes.

POR FAVOR NO COMPARTIR CÓDIGOS NI INFORMACIÓN PERSONAL. ES LA MEJOR FORMA DE PROTEGERSE FRENTE A LA MULTIPLICACIÓN DE INTENTOS DE ESTAFA.

