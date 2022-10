SOCIEDAD SPORTIVA AVANZA EN SU TORNEO SUB 13

Publicado el 29 octubre 2022 por admin

Con una gran convocatoria de equipos, de primer nivel, comenzó a jugarse este sábado, en Devoto, el tradicional Torneo de Vóley Sub 13, organizado por Sociedad Sportiva Devoto. La competencia se desarrolla en dos escenarios simultáneos: la Categoría Sub 13 Saque de Abajo, lo hace en el gimnasio del IPET 89 mientras que la Sub 13 Saque de Arriba, juega en el propio club. Los equipos locales, que son tres, avanzan en la competencia. Las chicas del saque de arriba jugarán el triangular por el pase a semifinales.

