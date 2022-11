DEVOTENSES RUMBO A QATAR

Publicado el 14 noviembre 2022 por admin

En la madrugada del lunes, iniciaron su viaje, rumbo a Qatar, los cinco devotenses que tendrán el privilegio de disfrutar del Mundial, en vivo y en directo. Se trata de Diego Manzotti, Mariano Revellino, Marcos y Diego Tavella y Eduardo Beccarini quienes harán escala en 4 diferentes países, de vuelo en vuelo, para llegar finalmente al territorio qatarí y acompañar el sueño de Messi y todos los argentinos.

Para poder llegar a Qatar, vestidos de ilusión, saldrán el martes a la madrugada desde el aeropuerto de Santiago de Chile; desde allí se trasladarán a Bogotá, Colombia, para hacer escala, posteriormente en Toronto y tomar rumbo al continente asiático.

Allí, el primer destino será Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, adónde arribarán el miércoles a las 19; para permanecer instalados en la ciudad, por unos 4 días, y dirigirse, finalmente a Qatar, el día 20.

Una vez en Qatar, y con la emoción del Mundial a flor de piel, los devotenses disfrutarán de este gran espectáculo deportivo, y del increíble contexto que lo rodea, hasta el día 2 de diciembre.

Por el momento, tienen boletos confirmados para 4 partidos: Argentina vs Arabia Saudita; Marruecos vs Croacia; Portugal vs Ghana y Francia vs Dinamarca. Una vez en Qatar, y según los precios de la reventa, intentarán acceder a algún otro partido de la Selección Argentina.

Con este grupo, van también toda nuestra pasión y nuestros sueños!!! Suerte, muchachos!!!A disfrutar y alentar, en nombre de todos!!!

