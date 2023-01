Publicado el 16 enero 2023 por admin

Este lunes 16 de enero, dará comienzo la pretemporada del vóley verde y blanco. La actividad, que se desarrollará en el gimnasio del club, estará destinada a las categorías Sub 13, Sub 14 y Sub 16. En esta primera semana, por la mañana, se entrenará los lunes, miércoles y jueves de 10:30 a 12:30 y, por la tarde, será de 18 a 20hs.

