SALA CUNA: QUIENES NO ENTREGARON LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁN INSCRIPTOS

Publicado el 15 febrero 2023 por admin

Desde la Sala Cuna Panambí se confirmó que el inicio de clases se producirá el próximo lunes 27 de febrero, en coincidencia con el comienzo del ciclo lectivo en toda la provincia de Córdoba. También se informó que, numerosas familiares retiraron las planillas de requisitos pero luego no entregaron la documentación solicitada. Estos niños –se aclaró- no están inscriptos, por lo que se recomienda a los padres que cumplimenten con los requerimientos, a la brevedad. Podrán hacerlo a partir del 23 de febrero, en el Hospital, consultando con la Asistente Social. Todavía quedan lugares, pero ya no hay opciones de elegir el turno.

–