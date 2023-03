AGENDA VERDE Y BLANCA

Publicado el 07 marzo 2023 por admin

La semana en curso, está cargada de compromisos amistosos para los planteles deportivos del verde y blanco. Aquí, el cronograma completo de las actividades previstas:

FÚTBOL DE PRIMERA

Este jueves, desde las 18 horas, la Tercera y Primera División de fútbol masculino de Sociedad Sportiva Devoto, recibirán la visita amistosa de Sportivo Belgrano de San Francisco.

BÁSQUET JUVENIL

Este jueves, desde las 19, la Categoría Sub 15 del básquet verde y blanco, recibirá, de manera amistosa, a El Ceibo del San Francisco.

FÚTBOL JUVENIL MASCULINO

La categoría juvenil de Sociedad Sportiva Devoto viajará a Rafaela el fin de semana. Allí presenciarán, el viernes por la noche, el partido entre Atlético de Rafaela y Ferrocarril Oeste. Además disputarán un amistoso con las inferiores del club local, realizando un entrenamiento en las instalaciones de la crema, el sábado, en doble turno, por la mañana y por la tarde.

VÓLEY FEMENINO

Este viernes, el vóley verde y blanco recibirá la visita del Club San Isidro, con el que disputarán partidos amistosos, desde las 19, en categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 16 y luego, desde las 21, jugarán un amistoso en Primera División.

BÁSQUET FEMENINO

El día domingo, las Categorías Sub 13 y Sub 17 del Básquet Femenino iniciarán su participación oficial en la Liga Morterense, visitando a San Guillermo.

