DENUNCIA CONTRA LA GESTIÓN PELTZER: NO HUBO IRREGULARIDAD NI DELITO

La denuncia realizada en 2018, en contra del gobierno municipal de Daniel Peltzer, está a punto de ser archivada por la justicia, por “inexistencia de delito”. Así lo aseguraron desde Tribunales, después de que se conociera la Pericia Judicial Contable, en la que se llega a la conclusión de que no hubo ningún delito ni irregularidad. El dictamen de la perito oficial afirma que no se verifica ninguno de los puntos denunciados por lo que, aseguraron fuentes de la Fiscalía, “corresponde el archivo de la causa”. Aun así, la resolución está pendiente desde hace tiempo, aparentemente porque la Fiscalía de Delitos Complejos, está sobrecargada de trabajo.

Cabe recordar que las denuncias en contra de la administración municipal de Daniel Peltzer, fueron efectuadas en el año 2018 por la Cra. Daniela Vilosio, quien, en ese momento, integraba el Tribunal de Cuentas Municipal.

La causa, referida a supuestos delitos e irregularidades en el manejo de las Compensaciones de OIM con pago de facturas de EPEC, y a “diferencias en el faltante de ingresos e inconsistencia en los balances de ingresos y egresos”, recayó en la Fiscalía de Delitos Complejos del Dr. Bernardo Alberione, Secretaría del Dr. Oreste Gaido.

Desde allí se realizaron todas las actuaciones que tuvieron su punto culminante con la presentación del Dictamen Pericial Contable, a cargo de Ana María Montero, Perito Contadora oficial del Poder Judicial de Córdoba.

Esa pericia incluyó la aplicación de procedimientos de auditoría, el examen de la documentación respaldatoria y la revisión conceptual de las registraciones contables; en todos los puntos, teniendo en cuenta la normativa, ordenanzas y disposiciones vigentes a nivel municipal y provincial.

El dictamen de la Cra. Montero, que se sustenta en toda la documentación presentada, desestima la existencia de cualquier tipo de delito

En cuanto al punto número 1, referido al funcionamiento del mecanismo de compensaciones entre EPEC y el municipio, se concluye que todos los movimientos son coincidentes y fundamentados, lo que, afirma la perito, “se verificó mediante la revisión de la documentación presentada”.

Con respecto al segundo punto de la denuncia, destaca la Cra. Montero, en la pericia oficial, que “no se advierte inconsistencia alguna entre los ingresos y egresos de los correspondientes balances de ejecución presupuestaria a diciembre de 2018, ya que los mismos estás balanceados. Así mismo, no se advierte diferencia faltante de ingresos”.

LA RESOLUCIÓN DEMORADA

Fuentes de la Fiscalía explicaron que, inicialmente, la Pericia Contable se demoró por razones de fuerza mayor, y organizativas. De todas maneras, confirmaron, “ahora está lista y no se verifica ninguna irregularidad”.

Aun así, la causa no tiene todavía una Resolución. Según aseguraron desde la oficina de Alberione, “hay que darle un cierre que sería el archivo de la causa porque no hay delito”, pero resta escribir ese documento. No se habría hecho hasta ahora, por falta de tiempo.

