OBSERVACIÓN DE JUGADORAS PARA LOS SELECCIONADOS DE VÓLEY

Publicado el 13 marzo 2023 por admin

Se concretó este sábado en Sociedad Sportiva, y en forma paralela en San Francisco, una jornada de observación de jugadoras de vóley Categorías Sub 13, Sub 14 y Sub 16; con el objetivo de conformar los Seleccionados de la Asociación de San Francisco que participarán del Torneo Interasociaciones, que se desarrollará el 2 de Abril en Las Varillas.

El entrenamiento de las Sub 14 fue en Devoto ya que dicho seleccionado tendrá como entrenador al DT del verde y blanco, Juan Esparraguera.

.

Las jugadoras locales que participaron de las observaciones fueron:

SUB 13: Paulina Reburdo, Aime Luna y Lourdes Pérez.

SUB 14: Helena Cugno, Paulina Camisassa, Priscila Córdoba, Lucía Sufía y Morena Oyola.

SUB 16: Josefina Blanco, Nicole Luna y Laureana Ludueña.

–