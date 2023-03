AGENDA VERDE Y BLANCA

Publicado el 17 marzo 2023 por admin

Se viene un fin de semana de intensa actividad para los planteles de Sociedad Sportiva Devoto, con la novedad del inicio de la competencia oficial anual, en fútbol y básquet. Aquí el cronograma previsto:

BÁSQUET DE PRIMERA

Este viernes, la Primera División de Básquet de Sociedad Sportiva Devoto comenzará su participación en el Torneo organizado por la Asociación de San Francisco, recibiendo, en el Estadio de Parquet, al Club Atlético San Isidro, desde las 21 horas.

–

BÁSQUET INFERIORES

Completando la primera fecha del Torneo Asociativo de Básquet las Categorías U15, U17 y U19 de Sociedad Sportiva, recibirán de local, este sábado, al Club Atlético San Isidro, desde las 14:30 horas.

–

ENCUENTRO DE MOSQUITOS

El domingo, inaugurando el 2023, la categoría mosquitos del básquet verde y blanco concretará el primer encuentro como local, recibiendo a clubes de toda la región, desde las 9 de la mañana, para disputar partidos recreativos, en cuatro canchas en simultáneo.

–

FÚTBOL FEMENINO

Los plantes del fútbol femenino de Sociedad Sportiva, participarán este viernes desde las 19 horas del Torneo Nocturno organizado por Las Toritas de Freyre, será con dos planteles, uno íntegramente de Primera y otro conformado por un Mix de Primera con debutantes de Juveniles.

–

VOLEY AMISTOSO

Este viernes, desde las 18:30 horas, el vóley verde y blanco recibirá la visita amistosa del 9 de Julio Olímpico de Freyre, en categorías Sub 13, Sub 14, Sub 14 y Sub 16.

–

FÚTBOL INFANTIL

Este sábado, todas las categorías del fútbol infantil del verde y blanco, iniciarán su participación en el Torneo Apertura organizado por la Liga Regional. Lo harán visitando al Club El Trébol de El Tío. La competencia comenzará a las 17 horas.

–

FÚTBOL DE PRIMERA

El domingo se disputará la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol. Los planteles de Primera y Tercera recibirán la visita del Colonia Marina Foot-Ball Club. Será desde las 17:30 y 19:30, en “el trampero”.

–