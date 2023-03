Publicado el 18 marzo 2023 por admin

Este viernes, los planteles juveniles del vóley verde y blanco recibieron la visita del 9 de Julio de Freyre, con el que disputaron diferentes partidos amistosos, en el marco del proceso preparatorio para las competencias de este año. Participaron las categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 14 con Sub 16. Las chicas de Sociedad Sportiva se impusieron en todos los partidos, resignando solamente un set.

