URGENTE: PARA MANTENER LA TARIFA DIFERENCIAL EN EL PEAJE HAY QUE REEMPADRONARSE

Este lunes, la empresa Corredores Viales, comenzó a notificar, vía email, a los usuarios devotenses, de la necesidad de reempadronarse, para poder continuar gozando del beneficio del descuento, a la hora de abonar el peaje en la Estación Devoto. El trámite se debe realizar, exclusivamente, de manera on line y exige el envío de documentación diversa (DNI, tarjeta verde o azul, título de vehículo, servicio a nombre del titular, etc). Quienes no lo cumplimenten, perderán la tarifa del 50%. El plazo vence el 21 de abril.

Para poder llevar a cabo el reempadronamiento hay que ingresar a un link que se envía por email y allí generar un nombre de usuario y una clave. Después de verificar la casilla se podrá ingresar a la página de trámites de Corredores Viales, en donde se deberá ingresar al enlace Gestión de Tarifas Diferenciales- Tarifa Reducida- Renovación.

Para poder completar el trámite es necesario contar, en la PC o el celular en que se lo realice, las copias en imágenes de:

Anverso y reverso del DNI

Tarjeta verde o azul

Título del vehículo

Copia de un servicio a su nombre (para verificar el domicilio)

Según se informa desde Corredores Viales, por razones de “comodidad”, el trámite sólo se puede realizar de manera virtual.

Ante cualquier duda o consulta, los usuarios pueden comunicarse: vía mail a personasusuarias.tramo5@cvsa.com.ar o telefónicamente al 0800 555 2224.

Este trámite de reempadronamiento es una continuidad del iniciado a principios de año, cuando se pedía completar un breve formulario informativo, en papel.

-.