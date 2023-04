Publicado el 17 abril 2023 por admin

Por la 2da fecha del torneo de Básquet Femenino organizado por la Liga Morterense, los equipos Sub 13 y Sub 17 de Sociedad Sportiva Devoto, visitaron el domingo a sus pares del Club Atlético Libertad de Villa Trinidad. Ambos representativos del verde y blanco, cayeron ante el local; en Sub 13 por 36 a 34 y en Sub 17 por 67 a 9.

–