Publicado el 25 abril 2023 por admin

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos informa que su teléfono celular, el 3564-568768, por algún desperfecto técnico no está recibiendo llamados, sólo mensajes de wasap. El reclamo a CLARO ya fue efectuado pero no se sabe cuándo será resuelto. En consecuencia, no llamar, sólo enviar mensajes o acercarse personalmente a la oficina. Cuando el inconveniente esté resuelto, se informará a través de los medios.

