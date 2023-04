RICARDO DANIELE ES CANDIDATO A INTENDENTE

Publicado el 28 abril 2023 por admin

Ricardo Daniele confirmó su candidatura a Intendente por el nuevo partido vecinalista “Somos Devoto”. Aunque los nombres de quienes lo acompañan se conocerán recién el próximo martes, cuando finalice el plazo de presentación de candidatos ante la Junta Electoral, el ex Director Municipal de Deportes adelantó que la lista estará conformada por vecinos representativos de diferentes sectores de la comunidad, unidos por el deseo de “poner a Devoto en acción”, trabajando en equipo.

FRAGMENTOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL LIC. RICARDO DANIELE, AL MOMENTO DE CONFIRMAR SU CANDIDATURA A INTENDENTE:

¿Que lo movilizó para aceptar el desafío de ser candidato a Intendente?

Cuando empecé a trabajar en el gobierno de Daniel Peltzer, en 2015, lo hice con un proyecto, con ideas, con lineamientos, y a partir de esos años de gestión yo me di cuenta de que estando en la parte estatal, trabajando en la Municipalidad, había un montón de cosas que podíamos aportar para transformar, en ese momento, el área de deportes del pueblo; para ayudar a los chicos, a los jóvenes a los adultos, a que se superen, a transformar sus valores , a que mejoren su calidad de vida desde el deporte. Y bueno, es un poco eso lo que me movilizó. Cuando terminamos la gestión en 2019, seguimos trabajando con un grupo de gente, que no dejamos nunca de reunirnos y de aportar ideas, eso fue un poco el motivo y lo que hoy me lleva a estar en este lugar.

¿Por qué “Somos Devoto”?

Lo primero que pensamos fue en armar algo con todos los vecinos. Somos Devoto es un partido vecinalista, donde más allá de lo partidario de cada uno, de las ideas de cada uno, sumemos para el pueblo, que pongamos a Devoto en acción, que a través de todo lo que podamos hacer, ayudemos a los vecinos a que transformen su vida, trabajar juntos con todas las instituciones del pueblo y hacer hincapié en el trabajo con el otro, el trabajo en equipo. Es algo que desde mi profesión he aprendido y a lo que le asignamos mucho valor.

Durante las reuniones que estamos haciendo ahora, hemos logrado armar varios equipos de trabajo, donde todos participan, donde a todos se los pueda escuchar.

Volviendo a “Somos Devoto”, con respecto a las ideas de la campaña y de la plataforma, tenemos un bosquejo pero, fundamentalmente, estamos escuchando a los vecinos.

Nosotros somos gente común, laburadora, entonces, la idea es plasmar eso en un equipo de trabajo para que podamos mejorar este pueblo.

¿Cuál es el perfil de la lista que presentarán?

Nosotros el martes vamos a presentar la lista. Hace un tiempo que la tenemos conformada y hemos hablado con todas estas personas. Hay mucha gente joven. También gente con mucha experiencia. Mucha gente que tiene ganas de aprender y buscamos eso: las historias de vida que puedan aportar a través de sus valores, para mejorar y para poder ayudar a los vecinos.

¿Cómo reaccionó su familia al conocer su candidatura?

Cuando me lo propusieron, lo primero que hice fue hablar con la familia, porque esto demanda mucho tiempo, antes y después. Ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Las chicas no terminan de conocer la real dimensión de todo esto pero con Milena (mi esposa) hablamos mucho, a ella le interesa. También hablé con mis padres, a ellos los sorprendió un poco.

La verdad es que tenemos todo el apoyo, no solo de la familia sino también de mucha gente que te para en la calle y te pregunta si es cierto, si no, la verdad es que estoy muy contento con todo lo que está pasando.

¿Este desafío no debe ser fácil, cuales son los sentimientos frente a la campaña política que se viene?

Es algo muy importante, lo tomamos con mucha responsabilidad pero también sabemos que la gente del pueblo nos va a apoyar, que realmente se acerca a hablarnos para ver cuál es nuestra idea.

Lo vamos a tomar con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero vamos a seguir trabajando. Somos vecinos de nuestro pueblo, no podemos abandonar nuestro empleo para hacer sólo política, ninguno de los que están en la lista, tampoco los que vamos a trabajar. Si pedimos, algunos, licencia, porque necesitamos hacer otras cosas.

Un vecino me decía los otros días: “si vos ganás la elección, está todo bien y si perdés te conseguirán un puesto en Córdoba”. “No”, le dije. Nosotros si ganamos la elección vamos a gobernar de la mejor manera posible y si perdemos cada uno va a seguir trabajando. Yo voy a seguir en la escuela, voy a seguir en el club, en el ámbito privado en San Francisco. Cada uno con su familia y con su trabajo.

¿Cuándo harán el lanzamiento de la lista a la comunidad?

Lo estamos pensando y organizando. Esto fue todo bastante rápido. Al adelantarse las elecciones tenemos un poco menos de tiempo, pero estamos trabajando en eso. Apenas lo tengamos, con la fecha y bien organizado, lo vamos a comunicar.

¿Cómo preparan su propuesta o plataforma?

Estamos en el proceso. Reuniéndonos con mucha gente. Lo hacemos en mi casa porque no tenemos un lugar físico, todavía, pero todos los vecinos que quieran se pueden acercar.

Nosotros hemos trabajado con ideas en una plataforma, pero lo principal es escuchar al vecino, conocer sus intereses y, también, identificar las necesidades reales de nuestro pueblo, para ponerlo en acción

