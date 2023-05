ELECCIONES MUNICIPALES CON DOS CANDIDATOS EN DEVOTO

Publicado el 03 mayo 2023 por admin

En la medianoche del martes venció el plazo para la presentación de listas, con miras a las elecciones municipales del próximo 11 de junio. Según se informó, hay candidatos de dos diferentes partidos. Desde las 8 de la mañana se encuentra reunida la Junta Electoral Municipal, analizando la documentación entregada por las fuerzas políticas. Por el momento, no hay información oficial sobre la composición de las listas. La Jueza de Paz, Dra. Liliana Passoni, Presidenta de la Junta Electoral, explicó que no puede brindar estos datos hasta que no se cumplan los trámites y plazos establecidos.

