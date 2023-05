LAS CHICAS DEL VÓLEY SUBCAMPEONAS EN BRINKMANN

Publicado el 22 mayo 2023 por admin

Las Categorías Sub 13 y Sub 16 del vóley verde y blanco participaron este fin de semana del Torneo Abierto Nacional Rojinegro 2023 en la ciudad de Brinkmann, con muy buenos resultados para ambos grupos. El desempeño más destacado fue el de las chicas Sub 16 que se consagraron Subcampeonas en Copa de Oro, tras caer en la final ante el Centro Social y Deportivo Brinkmann, club organizador de la competencia.

RESULTADO SUB 13:

La Categoría Sub 13 clasificó luego de 2 partidos ganados y 1 perdido a Copa de Oro. Posteriormente, en el triangular perdió los dos encuentros que le tocó disputar, despidiéndose del torneo.

Sub 16: 2° PUESTO EN COPA DE ORO

Seis partidos ganados por 2 a 0, cayendo en la final ante Centro Social y Deportivo Brinkmann, organizador del torneo.

