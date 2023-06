ADICCIONES: HABLAR PARA PREVENIR

Publicado el 01 junio 2023 por admin

Este miércoles se concretó en el Salón Cosmopolita, el último de los encuentros del ciclo de Charlas Abiertas para la Prevención de Adicciones, organizado por el Área Psicosocial de la Municipalidad de Devoto. Esta vez la cita fue para los adultos, que se acercaron a escuchar a Oscar Gieco quien, acompañado de su mamá Graciela, compartió su testimonio de vida en relación al consumo abusivo de sustancias. Su concepto clave: hablar de drogas ayuda a la prevención.

Según destacó Gieco “hablar del consumo, no tiene de lado; por el contrario, ayuda a la prevención”. Pidiendo ser “un referente de lo que no hay que hacer”, llamó a los padres “a estar alertas, no naturalizar y darle importancia al consumo del alcohol, porque siempre es el punto de inicio para las conductas adictivas”.

–