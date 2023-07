SEGUNDO TRIUNFO DE BOCA EN LA LIBERTADORES SUB 20

Publicado el 06 julio 2023 por admin

Por la segunda fecha de la Copa Libertadores Sub 20, los juveniles de Boca vencieron 1-0 a Huachipato y mantuvieron el primer lugar del grupo C. En el partido, que se jugó en el estadio La Portada de La Serena, el xeneize jugó 80 minutos con uno menos, por expulsión. El devotense Rodrigo Pittavino integró la formación titular del equipo argentino.

El protagonista del partido fue el arbitro boliviano, Dilio Rodríguez, quien condicionó a los chicos de Boca en dos ocasiones. La primera fue los 7 minutos del primer tiempo, cobrando un penal por una mano de Fascendini mientras forcejeaba con el delantero rival. El tiro desde los 12 pasos, ejecutado por Gutiérrez, se estrelló en el travesaño.

Pero después, el juez dejó al Xeneize con un jugador menos tras expulsar a los 9 minutos a Ignacio Rodríguez. por un supuesto codazo que no existió.

Pese a ello, Boca dio una muestra de carácter, y al minuto 16, Lautaro Di Lollo anotó de cabeza el único gol del partido. Tras el gol, Huachipato comenzó a atacar, pero la defensa con el defensor mundialista a la cabeza, se mantuvo sólida y logró cuidar la ventaja para irse al descanso en ventaja.

Boca la aguantó con diez

Ya en el segundo tiempo, el DT Silvio Rudman modificó el esquema y pasó al 4-4-1. Lo que provocó que el equipo pierda la pelota y el conjunto chileno generara ocasiones, pero ninguna de peligro. Con la presión de quedar eliminado, y de no poder empatar el partido, los chilenos se excedieron en el juego brusco. Y en el final, el árbitro boliviano expulsó a dos jugadores en menos de cinco minutos, ambos por doble amarilla.

Ahora Boca estará atento al resultado de Palmeiras vs Defensor Sporting: en caso de que los brasileños no ganen, el Xeneize quedará clasificado para las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20.

