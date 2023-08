Publicado el 30 agosto 2023 por admin

Se desarrolló este martes, en San Francisco, la instancia Regional de los Córdoba Juega, en básquet. Allí Devoto estuvo representado por los 3 equipos del Instituto José María Paz que se habían consagrado, anteriormente, Campeones Zonales. Durante la jornada deportiva, el resultado más destacado fue el del equipo femenino Sub 18, que se quedó con el 3° puesto a nivel regional. También participaron los equipos Sub 15 femenino y Sub 18 masculino.

–