EL REGIONAL DE VÓLEY SE JUEGA EN DEVOTO

Publicado el 31 agosto 2023 por admin

Desde primera hora de este jueves, Devoto es sede del Torneo Regional de Vóley de los Córdoba Juega, para las categorías Sub 15 y Sub 18, femeninas y masculinas. La competencia, clasificatoria para el Provincial, se desarrolla en tres espacios en simultáneo: IPET 89, Sociedad Sportiva Devoto e Instituto José María Paz. Participan un total de 32 equipos, dos de ellos locales: Sub 18 Femenino y Sub 18 Masculino del “Paula Albarracín”, colegio que organiza la jornada, junto a la Dirección Municipal de Deportes. Participan de esta convocatoria, aproximadamente 400 jóvenes.

–