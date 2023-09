AGENDA SEMANAL VERDE Y BLANCA

Publicado el 05 septiembre 2023 por admin

Sociedad Sportiva Devoto se prepara para vivir una semana de intensa actividad, con compromisos a nivel local y viajando por la región. Aquí el cronograma:

BÁSQUET ASOCIATIVO

Este martes, desde las 21, el Plantel de Primera División de Básquet de SSD, recibirá al Club Atlético San Isidro., por una nueva fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación de San Francisco.

LIGA INTEGRACIÓN

Este miércoles desde las 19 horas, se disputará en las canchas del verde y blanco, una nueva fecha de la Liga Integración de Fútbol Infantil. En la misma, los planteles de Sub 13, Sub 15 y Sub 17 recibirán a sus pares de Juventud Unida.

LIGA PROVINCIAL DE BÁSQUET

Este viernes, por la 5ta fecha de la Liga Provincial de Básquet, era el equipo de primera división de Sociedad Sportiva visitará al Club Almafuerte de Las Varillas, desde las 21:30 horas.

