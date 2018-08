REGIONAL DE VÓLEY CON CAMPEONES DEVOTENSES

Publicado el 25 agosto 2018 por admin

Devoto fue sede este viernes, del Torneo Regional de Vóley de los Córdoba Juega, para las categorías femeninas y masculinas, Sub 17 Avanzados y Sub 18 Colegial. Participaron estudiantes de 3 departamentos. El IPET 89 logró la clasificación al Provincial con su equipo Sub 18 Masculino.

La organización del Torneo Regional estuvo a cargo de la Dirección Municipal de Deportes y del propio IPET 89, colegio que tenía 4 equipos participando, junto a los Campeones Zonales de los departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo.

Los partidos se desarrollaron desde primera hora de la mañana y hasta media tarde, en el propio IPET 89, y en los dos gimnasios del club, que cedió en préstamo sus instalaciones.

Cada uno de los equipos campeones, 4 en total, representará a la Región Educativa en las Finales Provinciales. El IPET 89 “Paula Albarracín” lo hará con la categoría Sub 18 Masculino Colegial.

Integraban el equipo campeón: Pedro Arias, Gastón Biolatto, Manuel Córdoba, Tomás Secresta Alesso, Alex Cisneros, Damián Garello, Gastón Grosso, Elián Camisassa, Santiago Oyén y Gastón Zabala. DT: Lic. Gerardo Gastaldi. Ayudantes: Agustín Giordano y Nicolás Soto.

CAMPEONES CLASIFICADOS AL PROVINCIAL

SUB 18 COLEGIAL

Masculino: IPET 89 Devoto

Femenino: El Fortín

SUB 17 AVANZADO

Masculino: Villa del Rosario

Femenino: Escuela Normal San Francisco