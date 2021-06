COMANDO A DISTANCIA: LO NUEVO DE HELADERAS HONEKER

Publicado el 10 junio 2021 por admin

HELADERAS HONEKER crece a pasos agigantados, sumando ideas y desarrollos que perfeccionan sus prestaciones. Después de varias pruebas, Jorge Honeker tiene listo para lanzar a la venta, un comando electrónico para configurar y controlar la heladera a distancia, a través de un simple mensaje de texto. El aparato, es el único en el mercado, que no necesita conexión a internet para ser utilizado

Este nuevo equipamiento, fue ideado y diseñado por el propio Honeker y programado por un amigo de él que reside en la ciudad de Buenos Aires. Ayer miércoles por la mañana, se realizaron las pruebas de uso, con la ayuda de camioneros devotenses que se encuentran en el exterior. Con su participación, se pudo comprobar el exitoso funcionamiento del sistema. Desde Las Vegas, en EEUU, a través de un mensaje de texto, Gabriel Giorgis, configuró y controló el estado de un dispositivo que se encontraba aquí en Devoto; lo mismo hizo Gabriel Rinaldi desde Chile.

El comando que se acaba de lanzar al mercado, es una opción adicional y permite que el camionero pueda controlar su HELADERA HONEKER sin necesidad de estar frente a la misma. Es decir, horas antes de salir de viaje puede, desde su hogar, y a través de un SMS, poner en marcha la heladera que tiene instalada en el camión que se encuentra por ejemplo en una playa.

De acuerdo a lo explicado por el creador de esta idea, no hay en el mercado un comando que funcione con esta tecnología GSM, que si bien es un poco antigua trae una perfecta solución para aquellos camioneros que no tienen teléfono celular con datos o que se encuentran en zonas donde no haya señal de datos para conectarse.

