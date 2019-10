EL CAMPO SE MANIFESTÓ EN RECHAZO AL FRENTE DE TODOS

Publicado el 20 octubre 2019 por admin

El “tractorazo” convocado por el sector agropecuario se concretó en Devoto, con una concurrencia que superó las expectativas. Referentes del sector y dirigentes políticos locales se hicieron presentes en la Ruta 19, frente a SANCOR, para expresar su rechazo ante un posible triunfo electoral de la fórmula “Fernandez- Fernandez”.

La manifestación se concretó adhiriendo a “La Marcha del Millón, por la República”. Fue pacífica y no incluyó el corte de la ruta sino, solamente, la presencia a la vera de la misma. Policía y Gendarmería montaron un importante operativo de seguridad, para garantizar que el “tractorazo” se desarrollara en un clima de tranquilidad.

En cuanto a la asistencia, fue estimada por los organizadores en unas 50 personas, la mayoría de ellas residentes en Devoto, aunque también llegaron hasta el lugar, vecinos de otras localidades. Una buena parte de la concurrencia eligió manifestarse colocando a la vera de la ruta sus tractores, camionetas o casillas rurales.

Uno de los voceros de la manifestación fue Horacio Pansa quien aclaró que la protesta no se realizaba en apoyo a Mauricio Macri sino “para que no vuelvan los delincuentes, el tema es que haya república, que funcione la justicia, que no pongan jueces partidarios”. El propósito –enfatizó- “es poner un granito de arna para ver si revertimos un poco, lo de las PASO”.

Nicolás Crotti, otro de los impulsores de la iniciativa, resaltó que “estamos más asustados que antes, creemos que si vuelven, van a venir por todo” y aclaró también que “el apoyo hoy se lo estamos dando a Macri, pero lo que queremos nosotros es que no vuelva Fernandez”.

Fotografías de Devoto Digital y de Roberto Listello

