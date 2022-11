RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS EN CÓRDOBA: TODA LA INFO

Publicado el 08 noviembre 2022 por admin

ESTUDIO RINERO brinda toda la información sobre el Régimen Excepcional de Regularización de Deudas Vencidas aL 31/12/2021, vigente en la provincia de Córdoba.

Se trata de un régimen excepcional de facilidades de pago para la cancelación de tributos, sus actualizaciones, recargos, intereses, multas y/u otros recursos, por cuyos conceptos existan deudas con el Fisco provincial, devengados al día 31 de diciembre de 2021.

Al respecto, se podrán incluir en el presente régimen deudas del impuesto sobre los ingresos brutos, inmobiliario, de sellos, automotor, embarcaciones, tasas retributivas de servicios, excepto tasa de justicia, todo otro recurso cuya recaudación y/o administración sean conferidas a la Dirección General de Rentas de la Provincia, multas provenientes de infracciones al régimen de agentes de información, multas que correspondan a los agentes de retención, percepción y/o recaudación, y multas que correspondan a los responsables sustitutos por la omisión de ingresar los importes de su actuación en tal carácter.

Destacamos que las deudas incluidas en el presente régimen se podrán regularizar en hasta 36 cuotas y los contribuyentes podrán acceder al régimen hasta el día 31 de diciembre de 2022 según la prórroga dispuesta por la Resolución (Min. Finanzas Cba.) 250/2022.

–

⚠️Queda excluida:

a) La deuda (capital y sus intereses) de los agentes de retención, percepción y/o recaudación correspondiente a su actuación en tal carácter y que, habiendo practicado las mismas, no las hubiesen ingresado al Fisco.

b) Los importes derivados de la tasa vial provincial -L. 10081 y sus normas complementarias-, excepto la multa prevista en el inciso i) del artículo 2 del decreto 459/2022.

c) Las cuotas de los planes de facilidades de pago vigentes.

Los beneficios son la condonación parcial de recargos resarcitorios, intereses y/o accesorios no abonados, multas tributarias y no tributarias que no se encuentren firmes al momento de la regularización y la condonación de multas firmes de la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba en instancias de cobro administrativa, prejudicial y/o judicial. En ambos casos, en estas proporciones:

–

🔸Pago de contado: 30% de condonación

🔸Plan de pagos hasta 12 cuotas: 15% de condonación

🔸Plan de pagos desde 13 hasta 24 cuotas: 10% de condonación

🔸Plan de pagos desde 25 hasta 36 cuotas: 5% de condonación.

–